The Hill: рейтинг Трампа упал до нового минимума в 33% поддержки
Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до нового минимума, все меньше людей заявляют о поддержке войны в Иране. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на исследование Массачусетского университета.

По данным опроса, 33% заявили, что поддерживают республиканца на посту главы государства. 62% респондентов указали, что не одобряют действия политика. При этом 53% из них сообщили о «решительном неодобрении» проводимого курса.

Кроме того, лишь 29% опрошенных американцев заявили о поддержке действий президента США в Иране. 63% не одобрили его деятельность на Ближнем Востоке.

До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия неоднократно предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке спровоцируют рост цен на нефть и газ.

По словам российского лидера, Москва последовательно указывала на то, что подобные попытки приведут к росту цен на энергоносители, а также спровоцируют ограничение поставок углеводородов по всему миру и нарушат долгосрочные планы по инвестициям.

Ранее в Европе обвинили Трампа в работе на Путина.

 
