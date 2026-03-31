Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

США перебросили в Британию 12 штурмовиков A-10 перед отправкой на Ближний Восток

Global Look Press

Пентагон передислоцировал на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью, состоящую из 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II, с целью дальнейшей переправки на Ближний Восток. Об этом свидетельствует авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Эти самолеты прибыли с авиабазы Национальной гвардии США Пиз, расположенной в штате Нью-Гэмпшир. Поддержку их трансатлантического перелета обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Конкретное место их будущего базирования на Ближнем Востоке пока не разглашается. Ожидается, что с их прибытием США удвоят количество данных боевых самолетов в регионе.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II разработаны для оказания огневой поддержки наземным войскам и уничтожения ударных беспилотников. Для выполнения этих задач они оснащены ракетами APKWS II с лазерным наведением и Sidewinder, а также 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

На данный момент американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает приблизительно 250 боевых самолетов. Наиболее крупное скопление техники наблюдается на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где дислоцируются многочисленные эскадрильи американских истребителей, включая F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрилья штурмовиков A-10. Помимо этого, американские боевые самолеты размещены на авиабазах Овда в Израиле и Принц Султан в Саудовской Аравии.

Ранее США применили штурмовики A-10 на Ближнем Востоке для борьбы с иранскими беспилотниками.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!