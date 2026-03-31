В Белгородской области дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу

Пассажирский автобус попал под удар украинского беспилотника в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в результате атаки на автобус пострадали два человека, повреждено транспортное средство.

«Бойцы самообороны доставили двух пострадавших в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал он.

По словам Гладкова, у женщины зафиксирована минно-разрывная травма, а также множественные осколочные ранения туловища и ног. У мужчины — минно-разрывное ранение и осколочные ранения плеча и грудной клетки.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 31 марта над 12 регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 92 беспилотника.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над регионом был сбит один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал.

