В Белгородской области дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Гладков: пассажирский автобус атакован украинским БПЛА в Шебекино
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Пассажирский автобус попал под удар украинского беспилотника в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в результате атаки на автобус пострадали два человека, повреждено транспортное средство.

«Бойцы самообороны доставили двух пострадавших в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал он.

По словам Гладкова, у женщины зафиксирована минно-разрывная травма, а также множественные осколочные ранения туловища и ног. У мужчины — минно-разрывное ранение и осколочные ранения плеча и грудной клетки.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 31 марта над 12 регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 92 беспилотника.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над регионом был сбит один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал.

Ранее в ДНР рассказали о новой тактике ВСУ для атак дронов.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
