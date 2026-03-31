Слуцкий поддержал лимит на легионеров

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который работает в Китае, в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что поддерживает идею о сохранении лимита на легионеров.

По его словам, в эру отстранения российского футбола от международных турниров необходимо поддержать молодых воспитанников академий.

«Я за лимит. Это мой аргумент. На мой взгляд, если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков, им будет тяжело», — заявил Слуцкий.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона-2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

