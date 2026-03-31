«Весь день ушел на охоту»: украинские дроны испортили выходной главе МИД Финляндии

Глава МИД Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за дронов ВСУ
Jens Kalaene/Global Look Press

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Финляндии привело к ряду проблем. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

По ее словам, из-за инцидента ей пришлось полностью изменить рабочий график, так как значительная часть времени ушла на реагирование на ситуацию с беспилотниками.

«Весь день ушел на охоту за беспилотниками», — пожаловалась она.

Валтонен отметила, что ранее украинские дроны фиксировались в странах Балтии, поэтому их появление в Финляндии было ожидаемым, хотя точное время и обстоятельства предсказать было невозможно.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что несколько беспилотников проникли на территорию страны. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности и отметил, что власти рассматривают возможность проведения совещания с участием президента Александра Стубба и правительства.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий после инцидента сообщил, что Киев принес извинения Хельсинки за падение украинских беспилотников на территории Финляндии.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!