«Весь день ушел на охоту»: украинские дроны испортили выходной главе МИД Финляндии

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Финляндии привело к ряду проблем. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

По ее словам, из-за инцидента ей пришлось полностью изменить рабочий график, так как значительная часть времени ушла на реагирование на ситуацию с беспилотниками.

«Весь день ушел на охоту за беспилотниками», — пожаловалась она.

Валтонен отметила, что ранее украинские дроны фиксировались в странах Балтии, поэтому их появление в Финляндии было ожидаемым, хотя точное время и обстоятельства предсказать было невозможно.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что несколько беспилотников проникли на территорию страны. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности и отметил, что власти рассматривают возможность проведения совещания с участием президента Александра Стубба и правительства.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий после инцидента сообщил, что Киев принес извинения Хельсинки за падение украинских беспилотников на территории Финляндии.

