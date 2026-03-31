В России оценили стоимость квартир в пересчете на борщи

За год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России выросла на 12%, при этом стоимость набора продуктов для борща с мясом показала вдвое меньшую динамику роста — на 5,6%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в аналитическом центре компании «Жилфонд». Там уточнили, что за год двухкомнатные квартиры в России подорожали на 424 борща.

По данным аналитиков, на март 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России составила 142 набора для приготовления борща с мясом, годом ранее квадратный метр стоил 134 «борща». В конце 2024 года уровень цен на недвижимость был таким же, как и в начале 2026 года, — средняя стоимость квадратного метра готовой недвижимости равнялась стоимости 142 продуктовых наборов для приготовления борща, уточнили аналитики.

По словам аналитиков, таким образом, средняя по России стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м в марте 2026 года равна эквиваленту 5254 продуктовых наборов для борща. Двухкомнатная квартира площадью 53 кв. м в среднем по РФ стоит 7 526 «борщей», сказали эксперты. В продуктовых наборах за год однокомнатные квартиры в России в среднем стали дороже на 296 «борщей», а двухкомнатные подорожали на 424 «борща», уточнили аналитики.

Они добавили, что в Москве в марте 2026 года для покупки однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м нужна сумма, эквивалентная 16 280 борщевым наборам — на 1332 «борща» больше, чем год назад. Для двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м в Москве средняя стоимость в «борщах» составила 23 320, это на 1908 «борщей» больше, чем годом ранее, добавили эксперты.

«Борщевой индекс» позволяет немного «приземлять» данные и отслеживать динамику в двух разных категориях потребительского спроса, чтобы понимать реальную ситуацию с ценами на недвижимость. На фоне волатильности рубля и мировых валют выводы по ценам «в вакууме» могут быть некорректными. Набор продуктов, которые россияне используют на ежедневной основе, — более корректный маркер. И в этом году мы видим, что вторичный рынок за год не просто стабилизировался, но начал расти, отыграв падение реальных цен, которое мы наблюдали в последнее время. В принципе это ожидаемый результат на фоне снижения ключевой ставки. В сравнении с базовыми ценами на продукты стоимость квадратного метра в крупных городах растет сейчас заметно быстрее официальной инфляции и продуктов», — отметил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Тренд подтверждают и расчеты по столичному региону. На основе данных Росстата, в конце 2025 года квадратный метр недвижимости на вторичном рынке Москвы в пересчете на борщевой индекс составлял 440 «борщей», тогда как годом ранее — 404. Данных по 2026 году пока нет, но эксперты ожидают продолжения тренда на рост цен.

«На последнем заседании 20 марта 2026 года Центробанк снизил ключевую ставку до 15% годовых, и это очередной позитивный сигнал для рынка. Да, банки пока не спешат вслед за регулятором пересматривать условия по ипотеке, у них свои финмодели и вопросы с новыми макропруденциальными лимитами. Тем не менее 15% — это минимальный размер ключевой ставки с декабря 2023 года, а ЦБ в своих комментариях говорит про вероятность дальнейшего снижения ставки, что также формирует благоприятные ожидания и подогревает настроение на рынке недвижимости», — заключил Чернокульский.

«Борщевой индекс» — альтернативный показатель стоимости недвижимости, с помощью которого аналитики сравнивают цены на жилье с набором базовых продуктов для приготовления борща. В компании «Жилфонд» разработали показатель весной 2022 года на фоне волатильности рубля, в 2025 году расчеты масштабировали на всю Россию. Стоимость квадратного метра жилья предоставляют аналитики компании на основании собственных данных, а для расчета стоимости продуктов используются данные Росстата. За основу расчета стоимости борща взят классический рецепт борща с мясом с ингредиентами: говядина — 1 кг, картофель — 500 г, белокочанная капуста — 300 г, лук репчатый — 200 г, морковь — 200 г, свекла — 400 г, помидоры — 300 г, чеснок — 100 г.

Ранее сообщалось, что в России ставку по ипотеке хотят привязать к количеству детей в семье.