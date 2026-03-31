Названо количество дронов, сбитых над российскими регионами за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 92 украинских беспилотника, летевших над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что с 23:00 мск 30 марта по 7:00 мск 31 марта над территорией России силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом был сбит один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сегодня ночью атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Ленинградской области, в результате чего было уничтожено 38 дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

Ранее над Самарой и Самарской областью раздались мощные взрывы.