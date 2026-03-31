Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова помочь с организацией голосования для граждан Украины, находящихся на территории РФ, если украинские власти примут решение о проведении выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью ТАСС.

По ее словам, это будет возможно только в том случае, если ответственные власти примут решение о выборах на Украине и обратятся к России с просьбой организовать голосование.

«Если они обратятся к нам с желанием, чтобы и те граждане Украины, которые находятся на территории России, имели право проголосовать, мы сделаем для этого все», — пообещала Памфилова.

Она отметила, что у ЦИК РФ уже есть опыт содействия в организации голосования иностранных граждан в России.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что готов провести президентские выборы на Украине, но только при условии двухмесячного прекращения огня. По мнению Зеленского, добиться такой паузы способен президент США, если окажет давление на российского лидера Владимира Путина.

На Украине это заявление вызвало резонанс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предположил, что выборы не проводятся из-за неуверенности действующего президента в их результате.

