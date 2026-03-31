Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов в России

Памфилова: ЦИК готов обеспечить голосование украинцев в России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова помочь с организацией голосования для граждан Украины, находящихся на территории РФ, если украинские власти примут решение о проведении выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью ТАСС.

По ее словам, это будет возможно только в том случае, если ответственные власти примут решение о выборах на Украине и обратятся к России с просьбой организовать голосование.

«Если они обратятся к нам с желанием, чтобы и те граждане Украины, которые находятся на территории России, имели право проголосовать, мы сделаем для этого все», — пообещала Памфилова.

Она отметила, что у ЦИК РФ уже есть опыт содействия в организации голосования иностранных граждан в России.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что готов провести президентские выборы на Украине, но только при условии двухмесячного прекращения огня. По мнению Зеленского, добиться такой паузы способен президент США, если окажет давление на российского лидера Владимира Путина.

На Украине это заявление вызвало резонанс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предположил, что выборы не проводятся из-за неуверенности действующего президента в их результате. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине хотят нового президента, что делает Зеленского уязвимым.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

