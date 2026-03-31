Нетаньяху заявил о планах Ирана ликвидировать Трампа

Премьер Нетаньяху: Иран дважды пытался ликвидировать Трампа
Иран якобы дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью Newsmax заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Смотрите, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в том числе, кстати, вместе с Венесуэлой и другими», — заявил Нетаньяху.

По его утверждению, «тысячи и тысячи» были уничтожены и искалечены в Афганистане из-за самодельных взрывных устройств. Он также указал, что Иран «бомбил» посольства США.

Нетаньяху утверждает, что Иран дважды пытался ликвидировать президента Дональда Трампа и «до сих пор» хочет это сделать.

До этого Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News рассмеялся в ответ на вопрос о том, втянул ли Израиль США в войну с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
