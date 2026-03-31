В России сообщили о замедлении роста зарплат в IT-отрасли

Зарплаты IT-специалистов в 2025 году вышли на плато, или росли незначительно по сравнению с периодом 2-3 летней давности. Зарплаты мидл-специалистов росли в среднем на 7-10%, в то время как синьоры получали прибавку в символические 2-6%, рассказала «Газете.Ru» Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty.

«Например, медианная зарплата Python-разработчика на уровне мидл выросла на 9,5% (с 255 тыс. руб. до 279,3 тыс. руб. в месяц), в то время как синиоры прибавили 4,7% (с 415,7 тыс. руб. до 435,3 тыс. руб. в месяц). Еще один популярный стек — Java-разработчики — показывает ту же динамику. Их зарплаты выросли в сегменте мидл на 10% (с 313,6 тыс. руб. до 344,9 тыс. руб. в месяц), в сегменте синиор на 2,2% (с 418,8 тыс. руб. до 427,85 тыс. руб. в месяц)», — поделилась эксперт.

По словам Шереметьевой, такая динамика стала отражением того, что работодатели часто закладывали в вакансии мидл более высокий функционал, задачи для синиоров. Рынок отреагировал на эту динамику и зарплаты мидл–специалистов росли быстрее, чем в среднем по рынку.

«Конкуренция среди IT-специалистов действительно выросла. Количество вакансий, по нашим оценкам, сократилось на 20-25%, а число соискателей, напротив, увеличилось из-за естественного прироста и сокращений 2025 года. Среди джуниор-кандидатов конкуренция заметнее всего. Особенно в ролях с легким входом в ИТ, например, QA и аналитиков, где не требуются глубокие технические навыки. Но стоит отметить, что IT-отрасль по-прежнему остается привлекательной отраслью по уровню престижа, зарплатам и возможностям для роста», — заявила специалист.

Медианные зарплаты действительно перестают расти в прежнем темпе, считает эксперт.

«Средний разработчик перестал получать буст к зарплате в 30-50% каждые 1,5 года. Но замедление роста медианных зарплат говорит только о средних значениях по рынку. Ситуация может сильно меняться в зависимости от компании, стека, направления деятельности», — отметила Шереметьева.

Среди ML-разработчиков зарплаты могут расти прежними темпами, а конкуренция за кандидатов остается огромной из-за крайне востребованной технологии и огромной гонки на рынке искусственного интеллекта. То же можно сказать и о специалистах по информационной безопасности. Количество киберугроз только растет и опытные безопасники по-прежнему крайне востребованы. Такие специалисты не публикуют резюме на популярных джоббордах, и как многие айтишники еще пару лет назад, отбиваются от предложений о работе.

«По нашим оценкам, активнее всего в 2026 году, если рассматривать количество вакансий, бизнес ищет системных аналитиков. Это позитивный сигнал для рынка: аналитики становятся первыми в проектной цепочке, выстраивают логику и структуру проекта. Позже к ним присоединяются и другие роли. Такой тренд показывает, что проекты, поставленные на стоп в 2025 году, могут запуститься снова», — резюмировала она.

