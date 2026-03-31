Стало известно, сколько сэкономят ипотечные заемщики после снижения ключевой ставки

Девелопер Воеводина: ипотечные заемщики сэкономят 1 млн руб. из-за ключевой ставки в 15%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Снижение ключевой ставки Банк России до 15% позволит заемщикам сэкономить на ипотеке до 1–2 млн рублей по совокупной переплате, оценила для «Газеты.Ru» вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина.

По ее словам, на фоне снижения ключевой ставки средние ипотечные ставки могут сократиться с текущих около 20% до 19% в ближайшей перспективе. Это отразится на параметрах кредитов: ежемесячный платеж уменьшится в среднем на 5–7 тыс. рублей, констатировала Воеводина.

«Возьмем расчет для квартиры стоимостью 7,5 млн рублей при первоначальном взносе 20% и сроке кредита 20 лет. По оценкам аналитиков, именно такую сумму чаще всего готовы предложить банку жители мегаполисов в качестве первоначального взноса. При текущих условиях ежемесячный платеж составляет около 102 тыс. рублей, при возможном снижении ставок — порядка 97 тыс. рублей. Совокупная переплата снизится с 18,5 млн до 17,3 млн рублей», — отметила эксперт.

Воеводина отметила, что семейная ипотека сегодня продолжает являться одним из ключевых драйверов спроса на недвижимость. Однако эксперт указала на то, что внимание покупателей также сосредоточено на предстоящих изменениях условий, которые вступят в силу летом 2026 года и предполагают дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки в России упал до минимума за год.

 
