Минпросвещения уточнило правила изучения второго иностранного языка в школах

РИА Новости: второй иностранный язык не станет обязательным в школах

Второй иностранный язык не станет обязательным для изучения в старших классах российских школ. Об этом говорится в проекте документа Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно проекту, этот предмет можно будет изучать по желанию учеников и при наличии заявления от родителей или законных представителей, а также при условии, что в школе есть необходимые ресурсы.

До этого появилась информация о возможном введении обязательного второго иностранного языка, однако в документе уточняется, что он не входит в перечень обязательных дисциплин.

В марте руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко сообщал, что Минпросвещения разработало новый стандарт для учащихся 10–11 классов, который должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Согласно проекту стандарта, в перечень предметов на базовом и (или) углубленном уровне входят русский язык, литература, родной язык и литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины и физическая культура.

