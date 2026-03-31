Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

В Москве на Пасху, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха утром составит +4...+8°C, днем — +9+14°C. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, вечером в этот день возможны небольшой дождь или морось. Синоптик добавил, что эта неделя, с 30 марта по 5 апреля, будет теплой — в будние температура будет находиться в среднем на отметке +15...+18°C. В выходные, 4 и 5 апреля, ожидается +8...+13°C. На следующей неделе, с 6 по 12 апреля, воздух снова прогреется до +14...+19°C.

«На текущей неделе до середины — преимущественно без осадков, ночная температура — от +3 до +8°C. В пятницу возможны небольшие дожди», – сказал Ильин.

Эксперт добавил, что по долгосрочным прогнозам май будет достаточно теплым.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова до этого говорила, что температура выше нормы установилась в европейской части и в ряде регионов азиатской части России. Макарова подчеркнула, что на северо-западе Якутии 31 марта температура будет выше нормы на 12–16 градусов, несмотря на то что там будет идти снег. Затем, по ее информации, температура в Якутии несколько снизится, но все равно будет выше нормы на 8 градусов.

Ранее синоптик предупредил москвичей о циклонической депрессии.