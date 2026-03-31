Зеленский порассуждал, находится ли Нетаньяху на стороне Путина

Зеленский: Нетаньяху пытается найти баланс между Россией и Украиной
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, несмотря на то что Москва является союзником Тегерана. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу N12, отвечая на вопрос о том, находится ли Нетаньяху больше на стороне президента России Владимира Путина.

«У меня сложилось впечатление, что Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану. Он премьер-министр, и он должен принимать решения», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что по этой причине в Израиле нет украинских специалистов по ликвидации иранских БПЛА. По словам президента Украины, «все зависит от Израиля», и если «нужна помощь», то нужно открыто объяснить, в чем проблема.

«У нас есть то, что нужно Израилю, и у Израиля есть то, что нужно нам. Он [Нетаньяху] хорошо знает, мы уже несколько раз говорили Израилю о том, что нам нужно. У нас большая нехватка средств ПВО, но у нас также есть возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу», — подчеркнул Зеленский.

16 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Российский лидер подтвердил готовность Москвы и дальше предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ готова содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.

Ранее Нетаньяху заявил, что «половина пути» в войне против Ирана пройдена.

 
