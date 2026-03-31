Стало известно, сколько россиян периодически не едят мясо

Россияне рассматривают альтернативные типы питания (например, сыроедение и фрукторианство) как временный опыт: 96% опрошенных употребляют в пищу все категории продуктов. Однако 45% периодически исключают из рациона мясо и/или продукты животного происхождения на определенный период времени. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб».

Почти половина опрошенных (49%) ограничивает такую еду на месяц, 36% — неделю, 7% — несколько месяцев, а лишь 2% — несколько лет.

Жители страны признались, что переходят на вегетарианство или веганство для заботы о собственном здоровье (29%), из-за желания сбросить лишний вес (27%) и по медицинским показаниям (11%). Более того, респонденты отметили интерес к новым гастрономическим привычкам (9%), социальное давление (9%), а также этические и экологические соображения (4%). При этом россияне поделились, что испытывают сложности с поддержанием рациона без продуктов животного происхождения из-за ностальгии по привычной еде (53%), ограниченного выбора необходимых товаров (49%) и трудностей с поиском растительных альтернатив (33%).

Почти две трети респондентов (64%) заменяют белок животного происхождения бобовыми (фасолью, горохом, чечевицей), 62% — орехами и семенами, 49% — крупами (рисом, кукурузой и овсом), а 47% — грибами. Опрошенные рассказали, что используют гречку (69%), фасоль (69%), рис (47%) и брокколи (40%) как альтернативный источник кальция.

По данным опроса, продуктовые расходы у 60% жителей страны растут при переходе на альтернативное питание, а у 36% — остаются на прежнем уровне.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

