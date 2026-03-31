22-летняя учительница совратила несколько учеников

В США учительницу обвиняют в совращении учеников
Учительницу из американского штата Висконсин обвиняют в развращении детей. Об этом сообщает Us Weekly.

По данным издания, 22-летняя педагог работала в школе округа О-Клер. Ее коллеги обратили внимание на ее подозрительное взаимодействие с одним из учеников, поэтому обратились в полицию.

Как удалось выяснить правоохранителям, от действий женщины могло пострадать «множество» несовершеннолетних. Первый молодой человек является учеником школы, информация об остальных не уточняется.

Девушке предъявили обвинения в сексуальном насилии над ребенком со стороны сотрудника учебного заведения. Учительницу отстранили от работы без сохранения зарплаты.
Пострадавшим специалисты оказывают все необходимую помощь.

До этого в растлении школьника обвинили учительницу из Нью-Джерси. С ним она уединялась в классе и в собственной машине. Также они вели непристойную переписку.

Ранее в США пара заставила девочку стать суррогатной матерью.

 
