22-летняя учительница совратила несколько учеников

Учительницу из американского штата Висконсин обвиняют в развращении детей. Об этом сообщает Us Weekly.

По данным издания, 22-летняя педагог работала в школе округа О-Клер. Ее коллеги обратили внимание на ее подозрительное взаимодействие с одним из учеников, поэтому обратились в полицию.

Как удалось выяснить правоохранителям, от действий женщины могло пострадать «множество» несовершеннолетних. Первый молодой человек является учеником школы, информация об остальных не уточняется.

Девушке предъявили обвинения в сексуальном насилии над ребенком со стороны сотрудника учебного заведения. Учительницу отстранили от работы без сохранения зарплаты.

Пострадавшим специалисты оказывают все необходимую помощь.

До этого в растлении школьника обвинили учительницу из Нью-Джерси. С ним она уединялась в классе и в собственной машине. Также они вели непристойную переписку.

