Нетаньяху заявил, что «половина пути» в войне против Ирана пройдена

Нетаньяху: США и Израиль прошли половину пути в войне против Ирана

Соединенные Штаты и Израиль прошли «половину пути» в плане успешности войны против Ирана. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства в интервью Newsmax.

Политик высоко оценил совместные действия на Ближнем Востоке и заявил, что достигнут значительный прогресс в демонтаже потенциала Ирана. По словам Нетаньяху, важнейшей задачей является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

«Мы преодолели половину пути в плане успешности миссии. <…> Мы уже ослабили их ракетные возможности, уничтожили заводы и ликвидировали ключевых ученых-ядерщиков», — заявил премьер Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.