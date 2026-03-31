Законодатели США выступили против наземной операции в Иране

Конгрессмен Берчетт: республиканцы не поддерживают наземную операцию США в Иране
Член комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской партии Тим Берчетт заявил, что у американских законодателей «нет желания» развязывать наземный конфликт в Иране. Об этом сообщает NewsNation.

«Я знаю, что многие республиканцы это [вторжение] не поддерживают, и я знаю, что не все демократы это поддерживают, поэтому я твердо убежден, что для этого есть место, но я не думаю, что сейчас подходящее время», — сказал Берчетт.

Парламентарий признал, что отправка войск на Ближний Восток станет «красной линией» для многих республиканцев. США не дошли до той точки, когда это необходимо.

«Однако я считаю, что нам нужно побудить наших партнеров с Ближнего Востока к участию в случае возникновения наземного конфликта», — сказал он.

До этого стало известно, что Белый дом планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако, Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Как следует из текста, ВС США, вероятно, «смогут относительно быстро захватить остров, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны». По мнению экспертов, вторжение на остров приведет к затягиванию боевых действий, а не к «решающей победе».

Ранее Путин дал прогнозпо завершению кризиса на Ближнем Востоке.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
