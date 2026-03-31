Копируют Украину? Как Тайвань готовится к битве с Китаем

На Тайвань прибывает последняя партия танков «Абрамс» из 108, заказанных правительством острова. Это — лишь малая часть того, что Тайвань планирует использовать для защиты от якобы готовящегося китайского вторжения. На острове ждут нападения в течение следующего года или двух, и его жители готовятся к тотальной войне, закупая оружие и открывая бомбоубежища. Сообщалось, что, планируя оборону, Тайвань вдохновлялся Украиной, которая ведет боевые действия против куда более сильной России. О том, как на острове собираются противостоять Китаю и почему любые аналогии с Украиной обманчивы, — в материале «Газеты.Ru».

Мятежный остров

Тайвань — или, официально, Китайская Республика — это частично признанное государство, возникшее после того, как в 1949 году китайские националисты проиграли гражданскую войну коммунистам и скрылись от них на острове Формоза, отделенном от материка 180-километровым проливом. Когда-то беженцы поклялись вернуться однажды, отбить свою страну и уничтожить коммунизм, но то были дела давно минувших дней. Сейчас тайваньцы воспринимают свой остров как де-факто независимое государство, а Китайская Народная Республика относится к ним как к мятежникам-сепаратистам, которые должны вернуться на Родину.

Власти КНР во главе с председателем Си Цзиньпином постоянно подчеркивают, что Тайваню от этой судьбы не уйти. По-хорошему ли, по-плохому ли, но «воссоединение неостановимо», — как говорит сам Си.

Добровольно с Китаем на острове готовы объединиться не более 10% населения, и лишь 1% мечтает, чтобы это произошло как можно быстрее. Остальные предпочитают независимость или сохранение неопределенного статуса.

Учения армии Тайваня NurPhoto via Getty Images

Тайвань — это вооруженное до зубов государство с крупной призывной армией, своим военно-промышленным комплексом и получающее, вдобавок, огромные поставки из США. С точки зрения военного потенциала Тайвань по всем параметрам неизмеримо сильнее Украины 2021 года, так что пару десятилетий назад над риторикой КНР о воссоединении можно было бы посмеяться. Но прямо сейчас Китай строит новую армию в темпе, которого мир не видел со Второй мировой войны. Считается, что его конечная цель — получить возможность бросить вызов США в открытом бою, и к этой цели он, по многим параметрам, уже близко подобрался.

Поскольку разрыв Тайваня с США в военных возможностях гораздо больше, чем с Украиной, но в другую сторону, можно представить, насколько жителям острова будет тяжело защититься от натиска КНР. Это будет заведомо неравный, асимметричный бой, и начиная с 2022 года, по ряду сообщений, тайваньцы начали открыто вдохновляться сопротивлением Украины.

Военнослужащие Тайваня во время учений Annabelle Chih/Getty Images

Важно отметить, что источником вдохновения послужила не столько реальная война, сколько миф о ней, преимущественно западный. В рамках этого мифа огромные и неповоротливые танковые колонны, тянущиеся по Украине, были остановлены за счет непоколебимой решимости всего народа, который в патриотическом порыве до войны прошел стрелковые курсы и был готов встретить могучую российскую армию.

Реальная тайваньская оборона имеет мало общего и с этим мифом, и с тем, как на самом деле шли боевые действия на Украине.

Воздушный рубеж

Главная линия обороны Тайваня — это широкий пролив, который делает многократное численное превосходство солдат КНР несущественным . Им нужно добраться до острова либо морем, либо по воздуху — то есть совершить высадку, чуть ли не самый сложный тип военных операций.

В современных условиях о морской высадке не может идти речи, если не завоевано хотя бы локальное господство в воздухе. В противном случае авиация защищающейся стороны начнет уничтожать десантные корабли, самолеты и вертолеты еще до того, как они увидят берег. Поэтому военно-воздушные силы Тайваня крайне многочисленны для страны такого размера и должны встретить противника первыми.

Тайваньский F-16 Anadolu via Getty Images

У Тайваня имеется около 130 истребителей F-16, модифицированных до уровня V, Viper (Block 70/72) . Они намного лучше тех, которые были поставлены Украине и относятся к поколению 4+, как, например, Су-35. От старых модификаций они отличаются, в первую очередь, наличием современного радара AN/APG-83 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Он считается производным от радаров F-22 и F-35, видит минимум в два раза дальше старых, менее заметен для станций радиоразведки и более устойчив к помехам. Кроме того, Тайвань заказал в США постройку 66 новых F-16V, прибытие которых ожидается в этом году.

В арсенале их дополняют около 130 истребителей F-CK-1, — это самолет местной разработки, созданный на основе F-5 и считающийся более легким аналогом старых версий F-16. Вдобавок, в начале 2000-х годов во Франции были закуплены пять десятков Mirage-2000, так же аналогичных F-16 до модификации Viper.

Тайваньский F-16 в тоннеле подземной авиабазы Чиашань ROCAF

На острове есть минимум две подземные авиабазы на восточном берегу. Главная из них, Чиашань, была построена в недрах гранитной горы и способна вместить около 200 истребителей. Кроме того, тайваньцы успели построить множество шоссе, специально адаптированных для взлета и посадки самолетов, так что свой воздушный флот могут как спрятать в подземном укрытии, так и рассредоточить.

Воздух Тайваня также защищает множество систем ПВО, от американских Patriot и NASAMS до ЗРК местной разработки, вроде Sky Bow и Sky Sword. Sky Bow — условный аналог С-400 или Patriot PAC-2 — имеет уникальную и интересную особенность: некоторые его пусковые установки стационарны и смонтированы в бункерах, что защищает их от всего, кроме прямого попадания бомбы.

Входы в подземную авиабазу Чиашань Google Earth

Еще 20 лет назад всего этого было бы достаточно, чтобы китайские самолеты к Тайваню не могли даже приблизиться. Однако КНР за прошедшие пару десятилетий радикально поменялась, и больше не полагается на экспорт советской техники и ее нелицензионное копирование. Китай стал общепризнанным технологическим лидером и успел произвести не менее 300 J-20 — самолетов пятого поколения, как F-22 и F-35. Американские авиаконструкторы и эксперты, ознакомившись с его фотографиями, сделали смешанные выводы. По их мнению, китайцы не до конца понимают принципы создания малозаметного самолета, и потому его ЭПР («размер» для радара) скорее всего близок к таковому у устаревшего F-117 начала 1980-х годов. Однако, считают они, J-20 все равно очень хороший самолет, имеющий большое преимущество над старыми самолетами четвертого поколения.

С учетом того, что одних лишь старых самолетов у Китая около полутора тысяч, в битве за небо тайваньцы, скорее всего, будут серьезно уступать, если из США не поступит масштабная и прямая помощь. Это означает, что остров будут бомбить, морские подступы к нему заблокируют, а высадка сухопутных войск станет возможной.

На этом этапе может начать работать то, что на Западе считают украинским примером.

Распахать газоны и прожить без интернета

С 2022 года на Тайване все большую популярность приобретают кружки военной подготовки и гражданской обороны. Новый всплеск их популярности произошел совсем недавно, в конце лета 2025 года, когда сторонники правящей Демократической партии не смогли изгнать из парламента депутатов-оппозиционеров, которые относятся к КНР более мягко и выступают против повышения военного бюджета.

Один из таких кружков создал активист Демпартии Ли Цзечжун, который был разочарован провалом голосования за отзыв депутатов. В конце лета его команда состояла лишь из десяти человек, но к весне их число перевалило за четыре сотни.

В марте они провели учения, разбившись на семейные группы и сымитировав сигнал воздушной тревоги. Активисты пытались понять, как можно выжить без центрального водоснабжения и электричества и как можно бегать за припасами под непрерывными бомбежками.

Военнослужащие Тайваня во время учений Anadolu/Anadolu via Getty Images

Другая группа под руководством Се Чанъина занимается проверкой бомбоубежищ. Тех, кто должен заниматься этим от имени правительства, очень мало, и потому Се и его соратники формируют для них «комитеты самоуправления», распечатывая свои указатели, комплекты руководств по выживанию и документов, чтобы в случае начала войны как можно больше людей смогли спрятаться.

Кроме того, скорее всего, при начале полномасштабной войны с Китаем на острове отключится интернет, хотя бы на время. Поэтому активисты тестируют систему Meshtastic, которая позволяет мобильным устройствам обмениваться текстовыми сообщениями без подключения к большому интернету.

Другие люди формируют классические клубы начальной военной подготовки. Иные просто собирают тревожные чемоданчики, готовят запас воды и продуктов и следят за физической формой. Например, эрготерапевт Лим Сионгхуа каждый день приходит на работу в больницу с рюкзаком, набитым водой и снаряжением, отказываясь от лифта. Ее горизонт планирования — выжить самой и спасти двоих маленьких детей: «Для меня самое главное — иметь возможность схватить детей и убежать».

Разумеется, Тайвань — это не Судан и не Украина, а функционирующее централизованное государство, в котором нет нужды все важное брать в руки активистов. Правительство готовит собственные планы выживания .

Например, сейчас Тайвань импортирует почти все продовольствие, и в случае войны и китайской блокады сделать этого не сможет. Поэтому на острове существуют огромные зерновые резервы, которых должно хватить примерно на год даже без учета запасов в частных руках. Китайские воздушные патрули могут сделать морскую рыбалку недоступной, и потому на острове созданы многомесячные запасы корма для рыбы в прудах. Решено, что при начале блокады под сельскохозяйственные культуры распашут почти все доступные земли, отдав приоритеты выращиванию риса, батата, сои и овощей.

В случае полного краха связи и инфраструктуры распределять еду будут в магазинах шаговой доступности 7-Eleven. Во время пандемии COVID-19 их уже использовали для централизованного распределения масок, а в случае войны они могут превратиться в локальные узлы гражданской обороны.