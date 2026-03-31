Главком ВСУ Сырский оценил уровень мобилизации на Украине на 6 из 10
Офис президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ICTV оценил уровень мобилизации на Украине на 6-7 из 10 баллов.

По его словам, сейчас Украине в первую очередь не хватает людей. Речь идет о подготовленных военнослужащих, «готовых выполнять свой воинский долг». Сырский напомнил, что основным источником пополнения ВСУ является мобилизация.

«Здесь наша задача – сделать так, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которые мобилизуются в армию. Чтобы не было нарушений законодательства, не было нарушений в процедурах, которые применяются при проведении мобилизации», – порассуждал он.

Оценивая уровень мобилизации, Сырский заявил, что хотел бы видеть значительно лучшее качество подготовки и больше мотивированных людей, «которые не покидают воинские части и выполняют все поставленные задачи».

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Сначала призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возрастной порог был снижен до 25 лет. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации. В социальных сетях регулярно появляются свидетельства о случаях насильственной мобилизации.

Ранее в России назвали условие для завершения СВО в 2026 году.

 
