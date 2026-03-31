В российских школах хотят сделать второй иностранный язык обязательным

Министерство просвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Такая информация следует из проекта приказа министерства, который изучил ТАСС.

Предполагается, что стандарт будет введен 1 сентября 2027 года.

Среди обязательных для изучения предметов в общеобразовательной школе на базовом или углубленном уровне заявлены: русский язык, литература, родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура.

В январе 2026 года Минпросвещения РФ рассматривало возможность сократить количество часов, отведенных на изучение иностранных языков в школах. По словам ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова, министерство планирует сократить количество часов иностранного языка в пятых — седьмых классах с трех часов в неделю до двух.

Он уточнил, что общее количество часов для изучения иностранных языков уменьшится с 510 до 408.

По словам Лубкова, цель данной инициативы — оптимизировать нагрузку на учеников и более рационально перераспределить учебное время.

Ранее стало известно, что русский язык на Кубе будут преподавать как первый иностранный.

 
