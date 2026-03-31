СМИ: Литва, Латвия и Эстония открыли коридор для украинских БПЛА для атак на Россию

SHOT: дроны ВСУ, атаковавшие Ленобласть, были запущены через Прибалтику
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленобласть ударными дронами FP-1 самолетного типа. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, беспилотники были запущены через Прибалтику.

«Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников, которые атакуют российские регионы», — говорится в посте.

По данным журналистов, дроны модели FP-1 могут летать на расстояния около 1200 километров. Их длина составляет 3,5 метра.

ВСУ атакуют Ленобласть беспилотниками семь дней подряд. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, за ночь в регионе уничтожены 38 вражеских дронов. Зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили стекла в трех многоквартирных домах, двух школьных кабинетах и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводится капитальный ремонт. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

По словам Дрозденко, после налета беспилотников за медицинской помощью обратились три человека, в том числе двое детей. Их жизни ничего не угрожает, уточнил губернатор.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

 
