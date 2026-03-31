Врач сообщил о росте тревожных и депрессивных состояний среди россиян

Психиатр Сергиевич: к невротическим расстройствам склонны 78% россиян
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Около 78% россиян склонны к невротическим нарушениям, включая тревожные и депрессивные расстройства. Об этом сообщил РИА Новости врач-психиатр Александр Сергиевич.

По его словам, такие состояния могут проявляться на фоне острого или хронического стресса, в том числе из-за конфликтов и перегрузок. Они сопровождаются эмоциональной нестабильностью, тревогой, раздражительностью, а также физическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение и головные боли.

Специалист отметил, что подобные расстройства обратимы и при своевременном лечении имеют благоприятный прогноз. Он добавил, что с ними может столкнуться любой человек.

Сергиевич также подчеркнул, что наиболее распространенной формой сейчас является тревожно-депрессивное расстройство и напомнил, что любые заболевания легче предотвратить, чем лечить.

По его словам, невротические расстройства чаще связаны не столько с психическими нарушениями, сколько с реакцией вегетативной нервной системы на нагрузку, истощение и другие факторы. Они могут проявляться, в том числе, в виде панических атак.

Врач предупредил, что при отсутствии лечения такие состояния могут перейти в психотические расстройства, которые уже относятся к более серьезным нарушениям и могут быть необратимыми.

Ранее врач предупреждала, что чувство одиночества может быть признаком депрессивного расстройства.

 
