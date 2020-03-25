Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом нового типа.
«Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд», — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия в силу своего географического положения не сможет отгородиться от пандемии COVID-19, подчеркнув, что всем гражданам России необходимо работать профессионально и «на опережение», чтобы справиться с инфекцией.
«К развертыванию современной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы», — добавил президент.
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