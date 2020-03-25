Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после посещения больницы в Коммунарке накануне, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», — ответил Песков на вопрос о самочувствии Путина.
У Пескова также спросили о том, что Путин в ходе встречи с главврачом больницы Денисом Проценко пожал ему руку.
«Президент здоровается за руку со своими собеседниками, естественно, с соблюдением всех мер профилактики», — сказал он.