В Кремле рассказали о подготовке к саммиту G20
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О выступлении России с инициативами на саммите G20 говорить преждевременно, на данный момент ведется обсуждение повестки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В настоящее время определяется форма проведения саммита, отметил Песков.
«Форма проведения виртуального саммита сейчас определяется. Ведутся контакты относительно повестки дня, но главная тема одна – борьба с коронавирусом», – заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что страна-председатель G20 Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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