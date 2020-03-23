В МИД РФ ответили на реакцию немецкого журналиста на поздравление Лаврова коллегами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию немецкого журналиста таблоида Bild Джулиан Репке на опубликованное в честь юбилея главы МИД России Сергея Лаврова поздравление немецкого телеканала ARD. Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что у Лаврова есть цитаты, которыми можно было бы ответить на статью Репке.

«Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух», — сказала Захарова.

Ранее московское отделение немецкой компании ARD разместило в Twitter поздравление. В свою очередь Джулиани Репке стал автором критикующей статьи на Bild, где действия коллег он называет «немыслимым скандалом».

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