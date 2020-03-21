Поклонская рассказала о самоизоляции всей семьи, включая кота

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в Instagram, что ее семья находится в самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Поклонской, на самоизоляции находятся все члены семьи, даже кот.

Она отметила, что изоляция «на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни» и призвала отнестись к этому серьезно.

«Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры! Ради себя и родных людей! Никто не спасет человека, если он сам этого не хочет», — написала она.

Он снабдила пост хэштегом «сидидома».

«Даже если вы думаете, что у вас нет вируса — проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы», — добавила Поклонская.