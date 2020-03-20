Появилось фото бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию

РИА «Новости» опубликовало фото бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

На снимке видно, что документ разграничен на несколько частей. При этом больше всего места на листе занимает часть, где указан следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Под ним можно выбрать один из вариантов: «Да» или «Нет».

Вверху бюллетеня находится разъяснение о порядке его заполнения.

В январе президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Изменения предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий верхней палаты парламента. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Кроме того, поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность Путину участвовать в выборах на пост президента в 2024 году.

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