ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

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Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что избирательный документ будет содержать вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа будут расположены пустые квадраты, где участник голосования сможет поставить отметку.

Утверждение формата бюллетеня осуществилось в рамках постановления о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Это постановление ЦИК принял в пятницу 20 марта.

Ранее президент России Владимир Путин назначил проведение голосования на 22 апреля 2020 года. Однако глава государства подчеркнул, что оно состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка в стране.