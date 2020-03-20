ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Отмечается, что избирательный документ будет содержать вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа будут расположены пустые квадраты, где участник голосования сможет поставить отметку.
Утверждение формата бюллетеня осуществилось в рамках постановления о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Это постановление ЦИК принял в пятницу 20 марта.
Ранее президент России Владимир Путин назначил проведение голосования на 22 апреля 2020 года. Однако глава государства подчеркнул, что оно состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка в стране.