Дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика» стартует 27 марта

В четверг состоялась пресс-конференция по итогам регистрационного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в ходе которой организаторы проекта рассказали, что ждет участников в следующем этапе.

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил большой интерес к конкурсу — почти 34 тысячи заявок на участие поступило со всей страны: «Мы завершили регистрацию участников на конкурс «Лидеры России. Политика». Пора подвести некоторые итоги. Главный из них — высокий интерес к конкурсу. 33 986 человек, подавших заявки, свыше 200 тысяч регистраций на странице поддержки и 180 тысяч проголосовавших за понравившегося участника. Мы считаем, это очень хорошие результаты для первого сезона».

Однако не все конкурсанты еще выполнили обязательные задания, поэтому наблюдательный совет конкурса принял решение продлить возможность написания эссе и загрузки видеоинтервью, которые необходимы для получения допуска на дистанционный этап.

«Решение о продлении связано со значительным числом обращений участников, которые по объективным причинам не успевают выполнить задания. Мы решили пойти им навстречу», — отметил он.

Он также разъяснил, как повлияют результаты народной поддержки участников на участие конкурсантов: «Возможность для граждан России ознакомиться с информацией о зарегистрированных участниках и поддержать понравившихся из них — одно из главных нововведений конкурса».

«Успешно преодолевшими дистанционный этап будут считаться участники, набравшие наибольшее число баллов по результатам тестов. Однако также будет сформирован дополнительный список из тех, у кого будут наиболее высокие позиции в рейтинге поддержки. При этом таким участникам для прохождения в очный этап все равно будет необходимо показать определенный результат по тестам дистанционного этапа. Это решение наблюдательного совета, и мы, безусловно, его поддерживаем», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».