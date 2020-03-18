Песков ответил на вопрос об анализе Путина на коронавирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об анализе главы государства Владимира Путина на коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что рабочий график Путина говорит о состоянии его здоровья.

«Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья. Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», — сказал Песков.

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