Песков ответил на вопрос об анализе Путина на коронавирус
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об анализе главы государства Владимира Путина на коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он пояснил, что рабочий график Путина говорит о состоянии его здоровья.
«Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья. Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», — сказал Песков.
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