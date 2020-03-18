В Кремле назвали голословными утверждения ЕС о дезинформации россиян по коронавирусу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что утверждения ЕС о дезинформации россиян по коронавирусу со стороны «прокремлевских» СМИ — голословны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) заявила, что российские государственные и «прокремлевские» СМИ дезинформируют население РФ относительно ситуации вокруг распространения коронавируса.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла я не могу это комментировать. Если бы в этом документе содержался хотя бы один конкретный пример, то я бы мог, но здесь речь идет о голословных утверждениях», — сказал представитель Кремля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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