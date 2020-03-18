Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев призвал отменить все санкции в мире, кроме назначенных ООН, в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуации на нефтяном рынке. Об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, договоренность об обнулении ограничительных мер могла бы быть инициирована государствами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), поддержана странами «Большой двадцатки» (G20) и сертифицирована Советом Безопасности ООН.

Представитель Совфеда считает, что падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, а также угроза безопасности людей провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию. При этом он отметил, что если не предпринять какие-либо меры, настанет экономический кризис, «который не пощадит ни одну страну».

Он напомнил, что «уже звучат призывы» пересмотреть санкционную политику Вашингтона в отношении Ирана и санкционную политику Евросоюза в отношении РФ, однако, по мнению Косачева, этого недостаточно.

Парламентарий отметил, что обнуление санкций может стать наиболее оперативным и эффективным ответом на вызовы, сопутствующие пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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