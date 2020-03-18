Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев призвал отменить все санкции в мире, кроме назначенных ООН, в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуации на нефтяном рынке. Об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, договоренность об обнулении ограничительных мер могла бы быть инициирована государствами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), поддержана странами «Большой двадцатки» (G20) и сертифицирована Советом Безопасности ООН.

Представитель Совфеда считает, что падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, а также угроза безопасности людей провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию. При этом он отметил, что если не предпринять какие-либо меры, настанет экономический кризис, «который не пощадит ни одну страну».

Он напомнил, что «уже звучат призывы» пересмотреть санкционную политику Вашингтона в отношении Ирана и санкционную политику Евросоюза в отношении РФ, однако, по мнению Косачева, этого недостаточно.

Парламентарий отметил, что обнуление санкций может стать наиболее оперативным и эффективным ответом на вызовы, сопутствующие пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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