Путин допустил перенос голосования по Конституции, если потребует ситуация
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Президент Владимир Путин в беседе с главой ЦИК Эллой Памфиловой допустил возможность переноса даты всенародного голосования по изменению Основного закона РФ, в случае если этого потребует развитие ситуации с коронавирусом.
Такое заявление глава государства сделал во вторник вечером, 17 марта.
«Подписывать сегодня указ без конкретной даты — более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — заявил президент, обращаясь к Памфиловой.
При этом Путин напомнил, что даже в странах, где ситуация с коронавирусом значительно сложнее, чем в России, политическая жизнь не останавливается, в том числе проходят выборы.