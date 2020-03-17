Путин допустил перенос голосования по Конституции, если потребует ситуация

Президент Владимир Путин в беседе с главой ЦИК Эллой Памфиловой допустил возможность переноса даты всенародного голосования по изменению Основного закона РФ, в случае если этого потребует развитие ситуации с коронавирусом.

Такое заявление глава государства сделал во вторник вечером, 17 марта.

«Подписывать сегодня указ без конкретной даты — более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — заявил президент, обращаясь к Памфиловой.

При этом Путин напомнил, что даже в странах, где ситуация с коронавирусом значительно сложнее, чем в России, политическая жизнь не останавливается, в том числе проходят выборы.