Медведев назвал успехом ход принятия поправок в Конституцию

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Одобрение поправок в Конституцию Федеральным Собранием и региональными парламентами является «общим успехом», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Медведева, принятие поправок федеральным и региональными парламентами свидетельствует о взаимопонимании между президентом страны, законодательной властью и обществом.

Медведев отметил, что поправки позволят укрепить суверенитет России, расширят социальные гарантий для граждан страны и будут способствовать сохранению традиций и ценностей.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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