Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за «сохранение Путина». Об этом она сказала в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки Терешковой, которая дает право действующему президенту принимать участие в новых президентских выборах. После этого законопроект приняли депутаты в третьем чтении. Также документ был одобрен Советом Федерации. Позже президент России Владимир Путин также одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

«Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: «спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина)», — заявила Терешкова.

Как отметила она, люди помнят, что президент России Владимир Путин «буквально собирал» страну «по частицам», когда стал главой государства.

По ее словам, у российского лидера есть «мощнейший авторитет», а страна при нем «стала едина» и приобрела «огромный авторитет» в мире.

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