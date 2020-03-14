Матвиенко: голосование по поправкам в Конституцию пройдет, несмотря на коронавирус

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, запланированное на 22 апреля, должно состояться, невзирая на коронавирус. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она считает, что голосование состоится, хотя есть всякие опасения по коронавирусу. «Мы будем внимательно следить за развитием событий», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Матвиенко напомнила, что региональные парламенты уже одобрили обновленную версию основного закона. Теперь его должны направить в Конституционный суд РФ, который решит, соответствуют ли поправки основополагающим положениям Конституции. Если ответ суда будет утвердительным, то президент России Владимир Путин выпустит указ о дате проведения общероссийского голосования.

«Какая это будет дата, будет зависеть от обстоятельств, от ситуации», — резюмировала спикер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликован полный текст одобренной Госдумой и Совфедом Конституции РФ

— ВЦИОМ: поправки к Конституции готовы поддержать 64% россиян

— Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию