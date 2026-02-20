Размер шрифта
Россиянам пообещали упрощение доступа к криптовалютам

Эксперт Госдумы Успенский ожидает упрощения доступа россиян к криптовалютам
Shutterstock

Доступ россиян к криптовалютам упростится в случае принятия в России закона, который выводит их из режима «особого регулирования», сказал «Газете.Ru» управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы РФ Михаил Успенский.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в январе заявил, что депутаты готовят законопроект, который должен вывести криптовалюты из режима «особого финансового регулирования». По его словам, цифровые активы планируют закрепить как привычный инструмент, а для неквалифицированных инвесторов предполагается лимит на покупки до 300 тыс. рублей, тогда как профессиональные участники смогут совершать операции без ограничений. Внести инициативу о регулировании крипторынка в Госдуму намерены в первой половине года.

«Обеление рынка приведет к упрощению доступа рядовых граждан к крипто-активам, однако любое обеление приводит к росту издержек у бизнеса, которые затем будут перекладываться в виде транзакционных комиссий на обычных пользователей. В России планируется ввести прямое лицензирование криптобирж и криптообменников, а также предусмотреть для них специальные правила безопасности и проверки криптовалюты на чистоту. Кроме того, отдельное регулирование получат платежные агенты, помогающие российским компаниям осуществлять трансграничные платежи», — отметил Успенский.

По его словам, лимит обсуждается в отношении всех криптоактивов, кроме цифровых финансовых активов, под которыми понимаются отечественные блокчейн-токены, выпущенные на российских блокчейнах. Лимит на покупку ЦФА сейчас составляет 600 тыс. рублей в год, но обсуждается его повышение до 1 млн рублей, а также возможность неквалифицированным инвесторам без ограничений покупать надежные долговые ЦФА, уточнил Успенский.

