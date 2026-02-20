В офисе Зеленского призвали к «политическому решению» о членстве Украины в ЕС

Замглавы ОП Жовква: в 2027 году нужно политическое решение о членстве Киева в ЕС

В 2027 году должно быть принято четкое политическое решение относительно будущего Украины в Евросоюзе. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью «РБК-Украина».

«Хотелось бы, чтобы в 2027 году было принято четкое политическое решение относительно будущего Украины в ЕС, а именно относительно полноправного, полноценного вступления. Пришло время для принятия такого политического решения по Украине. Это то, чего нам на сегодняшний день не хватает», — заявил Жовква.

Он сообщил, что Киев «довольно ускоренными темпами проходит все этапы европейской интеграции» и работает над отдельными кластерами. При этом Жовква заметил, что «конкретная страна» блокирует политическое решение о членстве Украины.

Однако, по его словам, «украинцы не могут жить без четкого понимания, где они будут дальше на этом пути».

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Ранее глава Евросовета выступил за скорейшие переговоры о членстве Украины в ЕС.