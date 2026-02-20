Размер шрифта
Водитель Долиной заблокировал тротуар у Театра на Таганке ради артистки

SHOT: водитель Долиной полчаса блокировал тротуар у Театра на Таганке в Москве
Водитель певицы Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, инцидент произошел в среду вечером: премиальный минивэн Toyota Alphard был «нагло» припаркован на тротуаре у выхода из Театра на Таганке, заблокировав проход для пешеходов.

Утверждается, что водитель подъехал близко к дверям театра, чтобы забрать Долину после спектакля «Суини Тодд» — она играла роль миссис Ловетт. Машина оставалась на тротуаре около получаса, пока певица не села в автомобиль.

SHOT отмечает, что за такую парковку водителю может грозить штраф в размере 3 тыс. рублей.

В конце декабря 2023 года этот же минивэн Ларисы Долиной попал в ДТП в Москве. Toyota столкнулась с Volkswagen в районе Строгино. Никто не пострадал, но у автомобиля были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. СМИ оценивали стоимость ремонта в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что актриса Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тысячи рублей за ПДД.
 
