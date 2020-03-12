ООН частично отменяет мероприятия из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш решил отменить второстепенные мероприятия в штаб-квартире организации до конца апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«ООН также настоятельно призывает все страны-члены рассмотреть возможность отмены всех параллельных мероприятий и встреч, которые они организуют», — добавил Дюжаррик.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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