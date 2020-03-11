Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА «Новости».

За документ проголосовали 160 человек, против – 1, воздержались – 3.

Теперь закон будет передан регионам для рассмотрения, теперь его должны поддержать две трети региональных парламентов. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию страны.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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