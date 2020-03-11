Вице-спикер Думы Петр Толстой самоизолировался

Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой на своей странице в Facebook сообщил, что после возвращения из Парижа принял решение о самоизоляции.

В записи он пояснил, что в Париже был по работе — участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ.

Подписчикам он также напомнил, что во Франции уже свыше 1600 заразившихся новым типом коронавируса, четыре из которых являются депутатами французского парламента.

Чтобы не подвергать опасности здоровье коллег, Толстой принял решение работать из дома.

«Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю», — заключил он.

Он также заверил, что его помощники продолжают исполнять обязанности в обычном режиме.

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