Путин заявил, что многие лидеры стали разделять тезисы его мюнхенской речи

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в настоящее время мировые лидеры соглашаются с тезисами его мюнхенской речи 2007 года. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Сейчас же повторяют все то, что я говорил... Возьмите руководителей Германии — ведь они почти дословно воспроизводят», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что в свое время зарубежные лидеры «ругались» на Путина за его речь, «рассердились, что грубовато, не к месту».

«А я что говорил? Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, Соединенные Штаты, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ», — отметил президент.

По его словам, в настоящее время именно ФРГ говорит, что недопустимо, когда Вашингтон накладывает вторичные санкции.

10 февраля 2007 года Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.