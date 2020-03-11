Fox News: Сандерс проиграл Байдену на праймериз в двух штатах
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Телеканал Fox News спрогнозировал проигрыш кандидата в президента США сенатора Барни Сандерса другому кандидату экс-вице-президенту США Джо Байдену на праймериз Демократической партии.
Уточняется, что в среду, 11 марта, праймериз проходят в штатах Миссури и Миссисипи.
По данным телеканала, Байден одержал победу перед своим главным соперником.
Так в Миссури разыгрываются голоса 68 делегатов, а в Миссисипи — 36 делегатов.
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