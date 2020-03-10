Валентина Терешкова предложила дать возможность Путину снова избираться

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку о том, что президент России Владимир Путин сможет снова избраться на пост, передает РИА «Новости».

Также она предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции.

Терешкова попросила коллег-депутатов поддержать ее предложение «по сути и по смыслу».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для обсуждения предложения Терешковой.