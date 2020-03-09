Депутат Госдумы рассказал, почему участвует в «Лидерах России. Политика»

Депутат Государственной думы Денис Кравченко рассказал «Газете.Ru», почему он решил участвовать в конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Я принял принципиальное решение участвовать, потому что считаю, что этот конкурс для таких, как я, которые, во-первых, занимаются профессионально политической деятельностью и увлечены общественно-политической деятельностью, во-вторых, кто имеет намерение созидать на благо народа и улучшать нашу страну. А это как раз мои приоритетные направления деятельности», — отметил Денис Кравченко.

Парламентарий добавил, что участие в конкурсе позволит ему поделиться своим опытом с другими участниками. «Считаю, что тот богатый жизненный опыт, который у меня есть, а также опыт политической борьбы — позволяют мне претендовать на ведущие лидерские роли. Уверен, что смогу поделиться своим опытом с участниками», — обратил внимание собеседник издания.

«Но самое главное — я надеюсь и рассчитываю, что в случае победы в этом конкурсе я смогу выйти на новый, еще более высокий, уровень. Хотя сегодня мои коллеги, друзья и товарищи спрашивают: «А ты зачем участвуешь? Ты же и так лидер, занимаешь проактивную позицию, тебя знают бизнесмены, зачем тебе? Ты и так депутат сегодня». На что я им отвечаю, во-первых, что это хорошая возможность проверить свои силы и посмотреть, насколько актуальны твои подходы к решению разного рода задач и проблем. А, во-вторых, победа в конкурсе может дать, на мой взгляд, выход на новый управленческий уровень. Победа в конкурсе позволяет либо упрочить свои позиции в следующих выборах в новый парламент, либо претендовать на интересные управленческие позиции как в государственной сфере, так и с точки зрения корпоративного управления бизнеса», — заключил депутат Госдумы в интервью «Газете.Ru».