Новую избирательную систему согласовали в Грузии

В Грузии оппозиционные представители совместно с действующей властью согласовали новую избирательную систему. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно новым правилам пройдут парламентские выборы в 2020 году.

Согласование прошло в присутствии представителей из посольства США.

Так новые условия предусматривают проведение выборов по системе 120/30, то есть 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе, и 30 по мажоритарной. Кроме того, проходной барьер для партий в первом варианте составит 1%, а барьер в 40% сделают для партий для формирования парламентского большинства.

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