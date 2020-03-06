Клишас заявил, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не обсуждался

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что рабочей группой такая норма никогда не обсуждалась. В этой части Конституции не планируется никаких нововведений, кроме расширения перечня субъектов, которые попадают под эти ограничения.

Клишас также добавил, что он не видит надобности во внесении данного изменения в будущем. По его мнению, достаточно уже сформулированных в проекте поправок.

До этого стало известно, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не вошел в проект поправок в Конституцию.